Jak być eko na wakacjach all inclusive. Kilka przydatnych wskazówek

Temat ekologii i rozważnego podejścia do konsumpcji jest w ostatnim czasie jednym z najczęściej podejmowanych zagadnień. Nie można być zaskoczonym, że również w przypadku przemysłu turystycznego ekologia coraz częściej staje się początkiem do rozważań i dyskusji.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Na wakacjach również można dbać o planetę (Shutterstock.com)

Chętnych do odbywania podróży z roku na rok jest coraz więcej, co stawia nie lada wyzwania branży hotelarskiej, począwszy od zakwaterowania i potrzeby budowy nowych hoteli, przez wyrzucane przez restauracje resztki, aż po gromadzone przez turystów w nadmiarze śmieci.

Kiedy wyjeżdżamy na wakacje, naszym głównym zmartwieniem jest raczej to, czego zapomnieliśmy ze sobą wziąć, a nie problemy globalne, z którymi zmagają się najtęższe umysły świata. Dlatego też z łatwością o nich zapominamy wylegując się na piaszczystej plaży, sącząc kolorowy koktajl i spoglądając na bezkresny błękit morza. Tym bardziej, że wybraliśmy opcję all inclusive, w ramach której zagwarantowany mamy przysłowiowy święty spokój. Jednak all inclusive nie oznacza, że możemy korzystać ze wszystkiego bez rozwagi. A może istnieje jakiś złoty środek, dzięki któremu uda nam się połączyć udane wakacje z troską o środowisko?

Ekologia w opcji all inclusive? To możliwe

Nie musisz od razu przystępować do żadnych organizacji ani wojować mieczem z osobami, którym zdarzyło się wyrzucić niedopałek papierosa na ziemię, żeby być bardziej przyjaznym dla naszej planety i jednocześnie dobrze się bawić na wakacjach. Wystarczy zastosować się do kilku prostych zasad, które spowodują, że będziesz się lepiej czuć we własnej, nieskazitelnie opalonej skórze.

Zobacz też: Jak korzystać z all inclusive [Specjalista radzi]

Złota siódemka, czyli na co masz wpływ podczas urlopu

Po pierwsze. Rozsądne dysponowanie zasobami żywieniowymi, czyli w wolnym tłumaczeniu: na talerz nakładaj tyle, ile zjesz. W hotelowych restauracjach nierzadkim widokiem są turyści, którzy ledwo pokonują trasę od szwedzkiego stołu do swojego stolika, a problemem w tym wypadku nie są schorzenia stawów, a ciężar talerza.

Zdarzają się tacy, którym udaje się wszystko pochłonąć, co raczej będzie szkodzić im samym, a nie naszej planecie, niemniej, zazwyczaj resztki niedojedzonych dań lądują w koszu. Warto przemyśleć, co i w jakich ilościach nakładamy na nasze talerze, żeby nie być współwinnym marnowania jedzenia. Wiele hiszpańskich hoteli oraz szefów kuchni wychodzi z inicjatywą i dołącza do akcji #zerowaste, m.in. oddając jedzenie biedniejszym bądź wprowadzając proste zasady, jak np. ograniczenie posiłków w bufecie i zastąpienie ich daniami serwowanymi na zamówienie.

Do akcji przyłącza się coraz więcej hoteli na świecie, więc nie denerwujmy się zatem, że musimy chwilę zaczekać na usmażenie jajecznicy czy naleśników - natura będzie nam wdzięczna, a i świeża jajecznica będzie nam lepiej smakowała.

Po drugie. Zmniejszenie zużycia plastiku. "Plastic? No, thank you!" - tego zdania warto się nauczyć i powtarzać jak mantrę! Mimo tego, że coraz częściej spotkać możemy hotele bądź państwa, które rezygnują z używania plastiku, w większości przypadków nadal króluje on w barach czy restauracjach. Jeśli zatem napój ląduje w plastikowym kubku, a do niego wrzucana jest plastikowa słomka, a do tego jeszcze dorzućmy trudną do scharakteryzowania plastikową ozdobę, to już pojawia się możliwość, by wypowiedzieć początkową frazę aż trzy razy. Zamień plastikowy kubek na szklankę - nic prostszego!

Dobrym rozwiązaniem jest również posiadanie bidonu/ butelki wielorazowego użytku, żeby nie kupować wody w plastikowych butelkach - nie tylko oszczędzasz Matkę Ziemię, ale również swoje pieniądze.

Shutterstock.com Podziel się

Po trzecie. Zmniejszenie zużycia wody i prądu. Jak często pierzesz ręczniki w domu? Z pewnością nie codziennie!

"Rzucane na podłogę ręczniki są codziennie wymieniane przez obsługę hotelową, a zdarza się, że skorzystaliśmy z niego tylko raz. To zdecydowanie nie jest powód, żeby trafił od hotelowej pralni!" – mówi Kasia, którą na wakacjach mocno irytuje nieekologicznie podejście turystów. "To samo dzieje się w przypadku używania prądu! Dominuje myślenie – zapłaciłam, to wykorzystam do oporu, a przecież nie ma potrzeby włączania telewizora, podczas brania prysznica" – dodaje.

Po czwarte. Przyjazne środowisko naturalne. Nie zbaczaj ze ścieżek, nie śmieć, uszanuj miejsca lęgowe ptaków, nie karm zwierząt, nie pływaj z delfinami. "Na swojej drodze bardzo często spotykam osoby, które sprzeciwiają się instytucji cyrku i maltretowaniu zwierząt, a później chwalą się na Instagramie swoją przejażdżką na słoniu w tajskiej dżungli! Postarajmy się nie być hipokrytami!" – wspomina Kasia.

Wybierając się do rezerwatów przyrody, czy chociażby na zwykły spacer nieopodal hotelu, pamiętaj, że wszelkie zasady nie zostały wypisane po to, żeby cię podirytować, tylko mają swoje realne uzasadnienie. Jeśli zobaczysz olbrzymi plakat informujący o tym, jakie choroby mogą być przenoszone przez małpy, to podaruj sobie próby poczęstowania zwierzęcia orzeszkami w imię jednego dobrego selfie.

Puste opakowania też warto wrzucić do odpowiedniego kosza. W końcu to naturalne środowisko tych zwierząt, a nikt nie lubi, jak mu się śmieci w domu.

Po piąte. Czystość plaży i wód. Nie chodzi tu tylko o względy estetyczne, ale też o fakt, że śmieci te trafiają do wody, niszcząc tym samym możliwość rozwoju flory i fauny. Jeśli chcesz czerpać radość z oglądania przepięknych raf koralowych i pływających wśród nich rzadkich okazów ichtiologicznych - wrzucaj śmieci do przeznaczonych do tego miejsc. Jeśli dodatkowo w hotelu czy kąpielisku jest wprowadzona segregacji śmieci - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby i tę zasadę uszanować.

Po szóste. Zrównoważony rozwój. Dokonuj rozważnych zakupów. Ileż to razy, za namową dziecka czy z własnej niepohamowanej chęci posiadania kolorowych bibelotów, w twojej walizce znalazło się o wiele za dużo pamiątek z wakacji? Wybieraj pamiątki od lokalnych rzemieślników, wykonane z naturalnych materiałów. Jest to o wiele bardziej przyjemny dla oka i unikatowy souvenir, aniżeli magnez sprowadzony z Chin, co dodatkowo może się wiązać z nieetycznym wykorzystywaniem ludzi do pracy.

Po siódme. Ekologiczna równowaga. W miarę możliwości wybieraj przyjazne środowisku hotele, których jest w ofertach biur podróży coraz więcej. Przykładem może tu być Porto Bay Falesia dostępny na portalu Wakacje.pl. Hotel ten przede wszystkim skupia się na redukcji zużycia prądu oraz dawaniu drugiego życia przedmiotom, takim jak meble czy uniformy.

Zmiana zaczyna się od Ciebie Wprowadzając te niewielkie zmiany w życie, dajesz przykład innym i możesz wpłynąć na pozytywne zmiany wokół siebie. Metoda małych kroków może przynieść zaskakująco dobre rezultaty również w obszarze ekologii. Postaraj się wyrobić w sobie dobre nawyki, dzięki którym będziesz móc w pełni cieszyć się urlopem.