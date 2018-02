Jak odpocząć od zgiełku? Sposób na ferie z dala od wszystkich

Planując zimowy urlop trzeba liczyć się z tym, że największe kurorty w górach będą oblegane przez turystów. Jednak znajdą się w Polsce miejsca, w których białe szaleństwo przyciąga nieco mniej gości, przez co można w nich naprawdę wypocząć.

Choć górskie szlaki są zimą mniej oblegane, to entuzjaści sportów zimowych nie mają łatwego życia w Zakopanem . Wysokie ceny, wszechobecne kolejki, tłok na stokach czy przepełnione lokale mogą zniechęcić niejednego fana nart do wyjazdu na południe kraju. Na szczęście w okolicznych miejscowościach można znaleźć ciekawe atrakcje, a także odkryć kilka tajemnic tych regionów.

Karkonosze jak z bajki

Jeśli Polacy mieliby wybierać region, w którym zima wygląda najpiękniej, to Karkonosze prawdopodobnie znalazłyby się w ścisłej czołówce. Entuzjastów górskiej wspinaczki do podróży przekona szlak w rejon bliźniaczych Śnieżnych Kotłów, pozostałości po przechodzących tamtędy w przeszłości lodowcu. Oddzielone skalnym grzbietem dwa tzw. cyrki lodowcowe to charakterystyczne wgłębienia otoczone z trzech stron stromymi stokami. Na dnie każdego z nich znajduje się jeziorko zwane Śnieżnym Stawkiem, natomiast na krawędzi usytuowane jest stare schronisko przekształcone w radiowo-telewizyjną stację przekaźnikową. Śnieżne Kotły są doskonałym punktem widokowym. Przy dobrej pogodzie można zobaczyć z niego całą Kotlinę Jeleniogórską, a nawet szczyt Ślęży.