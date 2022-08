Jak się jeździ stopem w Polsce? "Nigdy nie wiadomo, na kogo trafisz"

Rozdział drugi: w dwie i pół godziny dookoła świata

W końcu zatrzymuje się sportowe volvo. W środku pan zbliżający się do pięćdziesiątki. Schludny, ubrany w koszulę w kratę i długie dżinsowe spodnie. W duchu modlę się, by nie pokładał we mnie swoich seksualnych fantazji. Od razu wyjaśniam, że jestem dziennikarką. Nie szukam przygód. Pan tylko się do siebie uśmiecha. Pyta, ile mam lat. Po plecach ze stresu cieknie mi pot, ale też się uśmiecham i odpowiadam, że nie mam jeszcze trzydziestu. Jak by to miało coś zmienić.