Atrakcje Krakowa, które trzeba odwiedzić. Tysiąc złotych to spory budżet

Każde z wymienionych przez nas wyżej muzeów jest w jakiś dzień tygodnia dostępne bezpłatnie, choć liczba wejściówek bywa ograniczona i często trzeba zarezerwować wcześniej, więc nie jest to zawsze opcja last minute. Np. w poniedziałki mamy wstęp wolny na Wawel (część wystaw), do Muzeum Emalia Oskara Schindlera oraz do wieży ratuszowej, a we wtorek do podziemi rynku, Galerii Sztuki Polskiej XIX w. oraz Muzeum Książąt Czartoryskich. Jeśli w poniedziałek wejdziemy za darmo na Wawel, a we wtorek do Muzeum Książąt Czartoryskich to zaoszczędzimy 168 zł.