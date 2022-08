Pułapka przy słynnej atrakcji. "Ludzie zawracali wkurzeni"

- Przeszliśmy planowaną trasę, ale nie można było nie zauważyć, że sytuacja wciąż jest trudna. Jak weszliśmy szlakiem do góry, to w pewnym momencie spotkaliśmy dwie panie, które kazały skręcać. Pilnowały, żeby nikt nie wszedł na zagrożony teren - opowiada pani Patrycja. - Co chwilę było też słychać helikoptery. Z punktu widokowego widzieliśmy, jak spuszczały wodę, nad lasem w oddali unosił się dym. Jak wiatr zawiał, czuć było spaleniznę - relacjonuje nasza czytelniczka.