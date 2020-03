Japończycy jedzą osy. W wiosce Kushihara to prawdziwy rarytas

Japońskie rodziny od pokoleń polowały na osy, hodowały je i zjadały. Jest to wyjątkowo wykwintny, rzadki i drogi przysmak. Japończycy organizują także specjalne festiwale, podczas których rozstrzygają, komu udało się wyhodować najwięcej os. I oczywiście zajadają się nimi.



Spożywanie os było kiedyś praktykowane w całej Japonii. Jednak obecnie praktyka ta w dużej mierze wymarła i ogranicza się głównie do malejącego, starszego pokolenia w okręgu Ena Gifu. Tam też, w wiosce Kushihara odbywa się najbardziej znany i największy w Japonii Hebo Matsuri, czyli tzw. festiwal os.

Co roku, 3 listopada fani tych owadów spotykają się, by jeść i kupować je w przeróżnych formach. W tym tradycyjny "hachinoko gohan", danie z larw z ryżem gotowanym na parze oraz najpopularniejsza oferta festiwalu – "gohei mochi". To ostatnie składa się z grillowanego lepkiego ryżu, pokrytego mieszanką sosu sojowego, cukru, mielonych orzeszków ziemnych i zmiażdżonego hachinoko. Przekąska ma pikantny, słodki i dymny smak.