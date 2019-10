Koniec zdjęć w dzielnicy gejsz. Turyści przekroczyli granicę

Kioto jest jednym z najpopularniejszych miast w Japonii. Niejeden miłośnik fotografii marzy, by wtopić się w klimatyczne uliczki dzielnicy Gion i zrobić gejszom kilka zdjęć z ukrycia. Jednak miejscowe władze wprowadzają częściowy zakaz fotografowania i zamierzają wlepiać mandaty.

Na niestosujących się do prawa turystów czekają mandaty w wysokości nawet do 10 tys. JPY (ok. 350 zł). Dzielnica została wyposażona w znaki informujące o nowych przepisach, a całe Gion jest jeszcze lepiej monitorowane.