Fatalna pomyłka nad Bałtykiem. Żołnierze wycelowali broń w turystów

Do nietypowego zdarzenia doszło na Gotlandii. Zamaskowani i uzbrojeni szwedzcy żołnierze odbywali właśnie ćwiczenia, gdy na ich drodze pojawił się kamper. Uznali, że to statyści, dlatego zatrzymali go, a w kierowcę wymierzyli broń. W samochodzie siedziała zdezorientowana rodzina z Finlandii.