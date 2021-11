Holandia przywraca obostrzenia. Mimo, że zaszczepiono prawie 90 proc. dorosłych

Chorych na COVID-19 przybywa

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (RIVM) przekazał, iż w zeszłym tygodniu niemal 54 tys. Holendrów uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Oznacza to, że średnio 313 na 100 tys. mieszkańców ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa, w porównaniu do 225 na 100 tys. w poprzednim tygodniu. To prawie 40 proc. wzrostu.