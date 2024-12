Jarmark we Wrocławiu. Grzaniec, szaszłyki i pamiątki - ile to kosztuje?

Inne przysmaki, których możemy skosztować we Wrocławiu to np. szaszłyki - ok. 49 zł, golonka - ok. 55 zł, karkówka - ok. 39 zł czy pierogi - za 7 sztuk zapłacimy ok. 32 zł. Frytki belgijskie można kupić w cenie od 19 do 22 zł, w zależności od wielkości, te z batatów są natomiast droższe i kosztują ok. 25 zł.