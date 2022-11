Jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Romantyczne zamki i niesamowite formacje

Innym, wartym zatrzymania się na dłużej, miejscem na szlaku jest Okiennik Wielki z formacją o nazwie Okno na czele. Jest to otwór skalny mierzący sobie 7 metrów na 5, który chętnie odwiedzają miłośnicy wspinaczki. Według historyków, w dawnych czasach właśnie w tym miejscu znajdował się drewniany gród obronny, w którym skała pełniła ważną funkcję wieży obronnej i obserwacyjnej. Tuż pod Oknem odkryto jaskinię z krzemiennymi narzędziami datowanymi na okres paleolitu. A to wszystko to zaledwie niektóre z naprawdę licznych atrakcji, które na turystów czekają na Szlaku Orlich Gniazd.