Jesienny wypad na Mazury. Kierunek Giżycko

Wyłączmy komputer, wyciszmy telefon i zorganizujmy aktywne spędzanie czasu. Ciekawą propozycją jest weekendowy wypad na Mazury. I choć jest już jesień, pogoda wciąż dopisuje. Warto wybrać się z przyjaciółmi czy rodzinną wycieczkę m.in. do Giżycka.

Kraina aktywnego wypoczynku

Giżycko to prawdziwy raj dla miłośników aktywnego wypoczynku i doskonały pomysł na spędzanie wolnego czasu. Unikalne krajobrazy dziewiczej przyrody, kilometry szlaków pieszych i rowerowych i przede wszystkim błękitne lustra jezior, tylko zapraszają, by zostać tu na dłużej. Na przyjezdnych czeka wiele atrakcji wodnych, a miasto zapewnia możliwość czarteru statków, łodzi, a także organizację rejsów ze sternikiem po jeziorach. Warto zobaczyć most obrotowy nad Kanałem Łuczańskim. To jedyny w skali kraju i Europy most zwodzony, który obraca całe przęsło o 90 stopni i ustawia się równolegle do nabrzeża. Dla miłośników pieszych wędrówek prawdziwym wyzwaniem będzie pokonanie 129 krętych schodów w Wieży Ciśnień, które prowadzą do pięknego tarasu widokowego.