Jeśli w polskie góry, to w asyście grzańca. Rozgrzeje każdego!

Podczas najchłodniejszych miesięcy w roku to właśnie na południu kraju można zaznać prawdziwej zimy - skrzypiący pod podeszwą butów śnieg, mroźne powietrze i ośnieżone pasma górskie dookoła. Czego chcieć więcej? Otóż w takiej scenerii niezbędny będzie kubek ciepłego trunku w dłoniach. Dlatego miłośnicy zimy powinni zajrzeć do rozgrzewającej Ambasady Grzańca pod Zakopanem. Konkurs potrwa do 20 stycznia 2018 r.

Ambasada Grzańca w Kościelisku pod Zakopanem (Materiały prasowe, Fot: Fashionable)

Przepis na rozgrzanie w górach

Żołądkowa Gorzka już drugi rok z rzędu rozgrzewa swoich konsumentów wyjątkowym grzańcem. Doskonale sprawdza się w zimne dni. Ponadto łatwo go przygotować samemu w domu, ale tej zimy można go też spróbować w wyjątkowym miejscu wśród ośnieżonych górskich krajobrazów. To właśnie w góry Polacy najchętniej wyjeżdżają zimą. Jak wynika z badań, w tym roku ten kierunek obierze aż 52 proc. naszych rodaków.

Ambasada Grzańca w Kościelisku pod Zakopanem / Fashionable Podziel się

W tym sezonie turyści mają możliwość wygrania 5-dniowego pobytu w zimowej krainie Ambasady Grzańca – górskiej chacie zlokalizowanej w Kościelisku koło Zakopanego.

– Marka Żołądkowa Gorzka jest twórcą Ambasady Grzańca w Tatrach Zachodnich. Jesteśmy przekonani, że nic tak nie ucieszy pasjonatów zimowych atrakcji w górach jak pobyt w góralskiej chacie z widokiem na Giewont, przy kominku i z rozgrzewającym trunkiem w ręku. Z pewnością będzie to doskonały sposób na prawdziwe rozgrzanie wśród lasów i szczytów przykrytych grubą warstwą zimnego śniegu – mówi Magdalena Szatko z Stock Polska.

Ambasada Grzańca w Kościelisku pod Zakopanem / Fashionable Podziel się

Sekretem niepowtarzalnego smaku grzańca jest jego skład

Bez wątpienia podstawą niezapomnianego wyjazdu jest najlepsze towarzystwo. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy kreatywnie opisać kogo chce się zabrać do Ambasady Grzańca i dlaczego to właśnie taki "skład" znajomych powinien wygrać. Konkursowe odpowiedzi należy przesyłać na profilu Żołądkowej Gorzkiej na Facebooku w wiadomości prywatnej. Na zwycięzców czekają jeszcze 4 wolne terminy. Marka czeka na zgłoszenia do 20 stycznia br.