Jest mylony ze żmiją zygzakowatą. Dla niego powstanie pierwszy rezerwat w Polsce

- Rzekome podobieństwo do żmii zygzakowatej może wynikać z ubarwienia, które dla laika może być łudząco podobne. Należy jednak pamiętać, że u żmii na stronie grzbietowej występuje charakterystyczny wzór zygzaka czarnego lub brązowego, natomiast u gniewosza są to liczne ciemne plamy rozmieszczone niesymetrycznie na grzbietowej części tułowia o kolorze od rudoczerwonego poprzez szary do brązowego. Kolejna cecha znacząca to szczyt głowy, który u gniewosza pokryty jest dziewięcioma tarczkami o różnym ubarwieniu, tworzącym unikatowy wzór będący indywidualnymi cechami danego osobnika - przypomina RDOŚ w Opolu, cytowany przez Gazetę Wyborczą. Inną odróżniającą cechą jest kształt źrenicy - gniewosz ma kulistą, a żmija pionową.