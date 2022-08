Czego nie wolno robić w lesie i parku narodowym? Odpowiadamy

Uwagę można zwrócić na ciekawy fakt, dotyczący załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie parków narodowych czy rezerwatów przyrody. Co do zasady nie wystarczy podniesienie ściółki i zrobienia dołka w ziemi. Turyści są zobowiązani do korzystania z toalet, które niestety często nie są darmowe.