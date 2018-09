Kamera w mieszkaniu na wynajem. Emeryt podglądał turystów

Dougie Hamilton wynajął z partnerką apartament w Toronto. Gdy mężczyzna położył się do łóżka, jego uwagę przykuł budzik na stoliku nocnym, a konkretnie niewielki otwór obok wyświetlacza. Okazało się, że w środku była ukryta kamera.

Szkot Dougie Hamilton wraz ze swoją wybranką serca udał się w wymarzoną podróż do Toronto – największego miasta Kanady, zamieszkałego przez ok. 2,6 mln osób. Para wynajęła apartament przez popularny serwis rezerwacyjny Airbnb. Mieszkanie na które się zdecydowali miało bardzo dobre opinie i było w korzystnej cenie. Wszystko było w porządku do momentu, kiedy mężczyzna położył się do łóżka. Jego uwagę zwrócił elektroniczny budzik na stoliku nocnym, który miał niewielki otwór obok wyświetlacza (poniżej filmik pokazujący, jak działają tego typu urządzenia).