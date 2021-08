Kanada wprowadza paszporty szczepionkowe. Co z turystami?

Kto może wjechać do Kanady?

Kanada jednak wciąż jest zamknięta na zagranicznych turystów. Do kraju można wjechać pod ściśle określonymi warunkami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaznacza, że wstęp do Kanady mają: obcokrajowcy, których najbliższa lub dalsza rodzina posiada obywatelstwo kanadyjskie lub status stałego rezydenta; osoby posiadające pozwolenie wydane przez Kanadyjską Agencję Zdrowia Publicznego (Public Health Agency of Canada, PHAC), i udają się do Kanady w celu wsparcia osoby poważnie chorej; zawodnicy sportowi biorący udział w zawodach międzynarodowych; pracownicy sezonowi oraz studenci posiadający odpowiednie pozwolenia.