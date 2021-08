Najtańsze all inclusive na wrzesień 2021. Ten kraj nie ma sobie równych

Bułgaria - zasady wjazdu

Do Bułgarii na ten moment można wjechać na podstawie unijnego certyfikatu cyfrowego lub dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub antygenowego do 48 godzin przed wjazdem do kraju). Dzieci do 12. roku życia mogą wjeżdżać na terytorium Bułgarii bez konieczności przedstawiania dokumentów dot. COVID-19.