Karaiby w Londynie. Tropikalny Notting Hill Carnival

Co roku na dwa sierpniowe dni nobliwa na co dzień dzielnica Londynu zamienia się w jedną wielką karnawałową scenę, jak w Rio de Janeiro. Jest brokat i kolorowe pióra, a rum leje się strumieniami.

A na miejscu… Tłum niewyobrażalny! Co roku organizatorzy (a impreza odbywa się przy wsparciu burmistrza Londynu ) wyliczają: dwa miliony uczestników, kilkadziesiąt platform z didżejami jadących trasą o długości ponad 5 kilometrów, kilkadziesiąt tysięcy występujących, na których udekorowanie przeznacza się 100 litrów farbek i 150 tysięcy pióropuszy… Karnawał w Notting Hill to największa w Europie, bezpłatna impreza uliczna. Jej rozmach zachwyca.

Obydwa dni szalone

Karnawał zapoczątkowali afroamerykańscy imigranci z Karaibów, głównie z Trynidadu. Chodziło o to, żeby zintegrować społeczność, w latach 50-tych wciąż narażoną na szykany. Ale oczywiście też o dobrą zabawę, płynącą we krwi mieszkańców Karaibów.

Pierwszy karnawał odbył się w 1959 r. w londyńskiej dzielnicy St. Pancras. Kontynuowany był w następnych latach - jak to karnawał - w styczniu, a w 1965 r. przeniesiono go na sierpień (rzeczywiście, letnia pogoda bardziej sprzyja tradycyjnym strojom).

Blaski…

Ale nie oszukujmy się - to, po co ciągnie tu cały Londyn i wielu turystów, to gorączka fiesty, skąpe stroje pięknych uczestniczek, swobodna, przesycona seksem atmosfera, erotyczne ruchy ciał podczas tańca dancehall. Pulsująca erotyzmem zabawa trwa właściwie cały weekend, bo po całym dniu przenosi się do okolicznych klubów.