Karnawał w Wenecji. Trwa najsłynniejsza impreza w Europie

W Wenecji trwa karnawałowe szaleństwo. Do włoskiego miasta jak co roku ściągnęły tłumy z całego świata, by chłonąć wyjątkowy klimat najstarszej zabawy ulicznej na Starym Kontynencie. Impreza potrwa do 13 lutego.

Karnawał w Wenecji trwa w tym roku do 13 lutego (Shutterstock.com)

W niedzielę odbył się tradycyjny Lot Anioła (znany także jako Lot Turka), który co roku oficjalnie rozpoczyna karnawał w Wenecji. Anioł na linach zjeżdża z Dzwonnicy św. Marka na balkon Pałacu Dożów, dając sygnał do rozpoczęcia zabawy. W tym roku w postać anioła wcieliła się 19-latka Elisa Costantini.

Wydarzenie na placu przed bazyliką św. Marka obserwowało zaledwie 20 tys. osób, choć ok. 70 tys. osób przybyło na miejsce. W tym roku władze pierwszy raz wyznaczyły limit osób, które wpuszczono na ten teren. Obszar chroniony był bramkami kontrolnymi.

Karnawał w Wenecji to największa, najstarsza i zdecydowanie najbardziej widowiskowa impreza uliczna w Europie. Może się pochwalić prawie 900-letnią tradycją – sięgający XI wieku zwyczaj zakładania kostiumów i przysłaniania twarzy maskami miał w wiekach średnich niwelować różnice społeczne i służyć wspólnej, nieskrępowanej niczym zabawie.

Program weneckiej imprezy jest niezwykle bogaty, a jego nieodłącznymi punktami są: wystawne bale, koncerty, fiesty, huczne parady oraz pokazy masek na specjalnie przygotowanej scenie. Zabawa kończy się dzień przed środą popielcową (w tym roku 13 lutego), co obwieszczają dzwony na Placu Św. Marka. Gondolierzy z pochodniami w rękach przepływają Canal Grande, a ostatni pokaz fajerwerków tuz przed północą żegna gości.