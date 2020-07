Kazachstan. Brutalni turyści okładali kijami fokę

"APELUJEMY do Was. Jeśli widzicie, że ktoś podchodzi do fok, płoszy je lub chce zranić - pilnie zareagujcie. Pomóżcie maluchom w spokoju odpocząć. I upominajcie ludzi - płoszenie fok szarych jest płoszeniem gatunku chronionego - grożą za to prawne konsekwencje!" – napisali w maju pracownicy Stacji Morskiej.