Australia. Zaatakował go jadowity wąż podczas jazdy samochodem

27-letni Australijczyk przez kilka dni dochodził do siebie po sytuacji, jakiej doświadczył na początku lipca. Podczas podróży autostradą w stanie Queensland poczuł, że nie może swobodnie poruszać nogami. Gdy spojrzał w dół, zobaczył jadowitego węża, który zaczyna go oplatać.

Okazało się, że w samochodzie mężczyzny była nibykobra siatkowana, nazywana takżepseudonaja textilis. To gatunek węża z rodziny zdradnicowatych, występujący w Australii, Papui-Nowej Gwinei i Indonezji. Należy do najbardziej jadowitych węży na świecie. Jego ukąszenie może powodować paraliż i wylew krwi do mózgu. Ten gatunek gada jest odpowiedzialny za połowę zgonów w Australii, które wynikają z ukąszeń.

W rozmowie z telewizją "9News" Hilliard powiedział, że "zorientował się, że to nibykobra siatkowana". Kiedy zadzwonił do kolegi, żeby się upewnić, jego znajomy utwierdził go w przekonaniu, że ma rację. Gdy do mieszkania Michaela przybyli ludzie, którzy mieli ująć intruza, ten wrócił do kanalizacji.