Kibicuj Tulii na żywo. Poznaj nowoczesną metropolię

Eurowizja 2019 nadciąga wielkimi krokami. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w Izraelu. To świetna okazja, żeby na żywo kibicować Tulii, zespołowi, który będzie reprezentować nasz kraj i jednocześnie poznawać miasto nazywane Nowym Jorkiem Bliskiego Wschodu. Zakochasz się w jego klimacie, zapachach i smakach. I w muzyce oczywiście.

Trzeba przyznać, że decyzja, żeby Eurowizja 2019 odbyła się w Tel Awiwie to strzał w dziesiątkę (Shutterstock.com)

Już we wtorek 14 maja rozpocznie się Eurowizja 2019. Tego dnia wystąpi zespół Tulia, który wykona swój utwór "Pali się (Fire of love)". Na festiwalu w Izraelu zaprezentuje go w dwóch językach – polskim i angielskim. Mocno trzymamy kciuki za cztery wokalistki ze Szczecina, które w ostatnim czasie robią furorę na polskim rynku.

Wierzymy w sukces Zasłynęły nową wersją piosenki "Enjoy the Silence" Depeche Mode, a ich folkowa wersja piosenki "Nieznajomy" Dawida Podsiadło, zaśpiewana na cztery głosy, obejrzana została w serwisie YouTube przez ponad 9 mln osób. Sam piosenkarz był zachwycony wykonaniem piosenki i teledyskiem.

Już niebawem 24 listopada 2019 r. odbędzie się 17. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Polsce, w Arenie Gliwice. Wszystko to za sprawą Roksany Węgiel i jej ogromnego sukcesu. Zasady tego festiwalu są takie (i nieważne, czy jest to dorosła czy dziecięca formuła), że gospodarzem konkursu jest kraj, którego reprezentant zdobył pierwsze miejsce w rywalizacji. A ponieważ w ubiegłym roku wygrała Netta – izraelska piosenkarka i gitarzystka, ten zaszczyt przypadł właśnie Izraelowi.

W Izraelu Eurowizja po raz trzeci

To nie pierwszy raz, gdy oczy całego świata zwrócą się na to jedno z najmłodszych państw świata. Dwa razy festiwale odbywały się w Jerozolimie w 1979 r. i 1999 r. W tym roku wokaliści zostaną zaproszeni do Tel Awiwu – drugiego co do wielkości miasta w Izraelu. Warto zauważyć, że organizacja tego prestiżowego wydarzenia, trafia w ręce Izraelczyków co dwadzieścia lat.

Nowy Jork Bliskiego Wschodu

Trzeba przyznać, że decyzja, żeby Eurowizja 2019 odbyła się w Tel Awiwie to strzał w dziesiątkę. Bo choć to miasto bardzo młode, to w ciągu kilkunastu ostatnich lat zmieniło się nie do poznania i z mało znanej miejscowości urosło do rangi rozpoznawalnej w wielu zakątkach świata metropolii.

Czasami bywa nazywany Nowym Jorkiem Bliskiego Wschodu ze względu na nowoczesność miasta. Tel Awiw powstawał wraz z osiedlającymi się w nim pierwszymi islamistami Europy, którzy wykupowali dla siebie kolejne kawałki ziemi. Początkowo rywalizował ze znajdującą się niedaleko arabską Jaffą, tworząc konkurencyjny port. Dzisiaj miasta połączyły się, a Jaffa stanowi jedną z najpiękniejszych dzielnic Tel Awiwu. Razem tworzą aglomerację zamieszkiwaną przez ponad 3 miliony ludzi.

Nic dziwnego, że przyjeżdżają tu tłumy turystów, którzy są ciekawi tego nowoczesnego i liberalnego miasta w tym dosyć konserwatywnym kraju. A poza tym przyciąga ich tutaj fantastyczne jedzenie, przyjaźnie nastawieni i otwarci ludzie, piękne plaże, zróżnicowana architektura oraz rosnące jak grzyby po deszczu wieżowce.

Jak zachęcić turystów

Do atrakcyjności tego miejsca przyczyniają się również inne działania. Przewoźnicy, zachęceni specjalnymi dotacjami rządowymi, otworzyli wiele nowych tras. Obecnie na lotnisko Ben Guriona w Tel Awiwie czy Ovda w Ejlacie można polecieć liniami: LOT, El Al, Sun d'Or, Ryanair oraz Wizz Air. Z jakich miast? Np. z Warszawy, Poznania, Wrocławia i Krakowa. Dofinansowania połączeń będą kontynuowane także w przyszłym roku.

Dodatkowo prowadzone są również różne działania, mające na celu zachęcenie turystów, aby spędzili tu swój wolny czas. Jednym z nich jest program "Tel Aviv – City Break", przygotowany przez Stowarzyszenie Hoteli Tel Awiwu.

To specjalny program dla wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z oferty hotelowej w tym mieście w roku 2019 i do końca marca 2020 r. w ramach pobytów weekendowych, tzw. citi breaków i wynajmą pokój dla dwóch osób.

Te osoby, które zameldują się w czwartek lub piątek i zatrzymają się na trzy noce lub zameldują się w środę i zostaną na cztery noce w danym hotelu – otrzymają darmowy obiad dla dwojga czy bezpłatne masaże. Do programu przystąpiło łącznie 47 hoteli, zlokalizowanych w samym Tel Awiwie lub w jego pobliżu, w Herzliji, Ramat-Gan i Bat Yam.

Program jest ważny do 31 marca 2020 r. (z wyjątkiem sierpnia 2019 r.). Informacje na temat hoteli uczestniczących w programie znajdziesz pod tym linkiem:.