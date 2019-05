Zawsze chciałem mieć takie coś... Ekspedycja traktorem dookoła świata

Wyruszyli Ursusem 6014 na podbój Ameryki Południowej, a blisko 60-letnim traktorem C328 ‒ do Afryki, bo wierzyli, że "polski sprzęt jest nieśmiertelny". Może nie rozwijają oszałamiającej prędkości, ale gapią się na nich wszyscy.

Zobacz też: 15 lat Polski w UE. WP jedzie w Europę

Nie, bo choć pierwotnie mieliśmy jechać do Indii, sytuacja geopolityczna zmieniła nasze plany. Padło na Amerykę Południową. Traktor i ciężarówkę trzeba było przetransportować statkiem, do tego pojawił się problem z samym wjazdem ciągnika do poszczególnych krajów, związany ze sprawami celnymi. Pierwsza pozytywna odpowiedź przyszła z Urugwaju i właśnie tam w czerwcu 2002 r. zaczęliśmy naszą podróż, przygodę w nieznane.

Tych etapów łącznie było sześć, na przestrzeni lat 2002‒2009. Skupialiśmy się już na badaniach archeologicznych. Pojawiły się maluchy [córeczki Lenka i Berenika ‒ przypis red.], więc trzeba było odpuścić bardziej zaawansowane wyjazdy, ale teraz dojrzewamy do tego, by wrócić. Traktor tam czeka, został m.in. ze względu na upadłość Ursusa. Firma na chwilę pojawiła się w Lublinie i w związku z jej planami ekspansji na Afrykę i otwarciem montowni ciągników w Etiopii, po pauzie reaktywowaliśmy projekt. Dwa lata temu wyruszyliśmy z Piotrem Śliwińskim [podróżnikiem, himalaistą ‒ przypis red.] w trasę do Etiopii blisko 60-letnim klasycznym oldtimerem, rewolucjonizatorem polskiej wsi. Dołączyła Monika [żona Marcina, fotografka i podróżniczka ‒ przypis red.] i inni. Gdy startowaliśmy, było -5 st. C, ale w ciągu tygodnia temperatura spadła do -37 st. C, a był to "kabriolet" ‒ bez kabiny ‒ więc miałem najzimniejszy zimny łokieć świata. Do Etiopii nie dojechaliśmy.