Kilometry plaż, piękne zamki i nieziemska przyroda. Idealne miejsce na urlop blisko Polski

Zatop się w morzu zieleni w Łotewskiej Szwajcarii

Gdy już nacieszymy się Rygą i Jurmałą, musimy bezwzględnie pojechać do Parku Narodowego Gauja. To dość niezwykły byt, bo rozpościera się na 920 km kw, co czyni go największym parkiem narodowym krajów bałtyckich. Nie ma tu więc bramek wjazdowych, kas przy wejściach, bo to miejsce, w którym się normalnie żyje (funkcjonują miasta, są szkoły, sklepy, kawiarnie). Z tą tylko różnicą, że na terenie parku nie brakuje przyrodniczych i architektonicznych cudów.