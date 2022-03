Nadal latają do Rosji. Postanowili nawet zwiększyć liczbę połączeń

Prawdopodobnie nie wpłynie to na poziom obłożenia, gdyż z powodu sankcji swoje połączenia musiał zawiesić Aerofłot. Ceny biletów za lot w jedną stronę zaczynają się od ok. 230 euro, czyli ok. 1100 zł, ale sięgają nawet 1 tys. euro (ok. 4,7 tys. zł). Co ciekawe, ze względu na wysokie zainteresowanie na przewoźnik zdecydował się część rejsów realizować szerokokadłubowym Airbusem A330-200, który może pomieści do 405 pasażerów.