Kontrolerzy ruchu lotniczego nie odpuszczają. "Trwały paraliż na polskim niebie"

W historii ruchu lotniczego na całym świecie niejednokrotnie dochodziło już do podobnych kryzysów. W 2010 r. w Hiszpanii kilkaset tys. pasażerów utknęło na lotniskach, a we Francji odwołano ok. 50 proc. połączeń z paryskiego lotniska Orly, a wiele lotów miało znaczne opóźnienia. – W tamtych przypadkach dochodziło jednak do czasowych przestojów. W Polsce jest zupełnie inaczej. W sytuacji, kiedy przed majem zakończą się okresy wypowiedzenia 175 z 208 kontrolerów kluczowych organów polskiej przestrzeni powietrznej, znajdziemy się w sytuacji trwałego paraliżu i to na to długi czas. – mówi Maciej Sosnowski, przewodniczący ZZKRL.