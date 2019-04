Koprivnica - z wizytą w chorwackiej krainie pisanek. Co jeszcze ma do zaoferowania miasto i okolica?

Mieszkańcom kraju, który słynie z przepięknych pisanek, trudno zaimponować w kwestii zdobienia wielkanocnych jaj. Jednak pochodzące z chorwackiej Koprivnicy "Pisanice od srca" robią wrażenie nawet na Polakach.



Krainę gigantycznych pisanek warto odwiedzić w okresie Wielkanocy. Jednak kolorowe jajka, to nie jedyny powód, by zapuścić się do tej niedocenianej turystycznie części Chorwacji.

Pisanki olbrzymy i sztuka "naiwna"

W tym roku, żeby zobaczyć niezwykłe wielkanocne dzieła sztuki, nie musimy jechać daleko. Wystarczy wybrać się na Targi Wielkanocne do Krakowa , gdzie pisanki z Koprivnicy prezentowane będą do 22 kwietnia. Jedna z "pisanic od srca" pozostanie u nas, jako symbol przyjaźni i świątecznej radości.

Kraina pisanek

Choć część sławnych jajek przyjechała do Polski, większość z nich pozostała w swojej małej ojczyźnie. W Koprivnicy prezentowane są na specjalnej wystawie na świeżym powietrzu. W okresie świątecznym to główna atrakcja miasteczka, ale zdecydowanie nie jedyny powód, by zawitać do tej części Chorwacji.