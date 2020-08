Koronawirus. Jak zarażamy się w pociągach? Naukowcy przeprowadzili analizę

Przeprowadzeniem analizy zajęli się naukowcy zUniversity of Southampton w Wielkiej Brytanii, organizacji WorldPop oraz chińskich ośrodków badawczych. Ich zdaniem ryzyko zakażenia się koronawirusem w pociągu wynika nie tylko z niewielkich odległości między pasażerami, ale także z ilości czasu spędzonego z osobą chorą.

Ok. 3,5 proc. osób siedzących obok chorego zaraża się wirusem

Jak czytamy na portalu "Raport Kolejowy", eksperci analizowali dane pochodzące z chińskich kolei z okresu od 19 grudnia 2019 r. do 6 marca 2020 r. Badano 2332 chorych oraz 72 tys. osób, które kontaktowały się z nimi w pociągach.

Zgodnie z analizą danych, najbardziej narażeni na zakażenie byli pasażerowie siedzący tuż obok osoby chorej. Ok. 3,5 proc. tych osób zarażało się wirusem. Zakażonych było również ok. 1,5 proc. osób zajmujących siedzenia w tym samym rzędzie co osoba chora.