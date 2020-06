Wakacje 2020. Dokąd można pojechać pociągiem za granicę?

PKP - wracają połączenia międzynarodowe

22 czerwca pierwsze pociągi wyruszyły do Berlina. Na tym jednak nie koniec. Składy z Warszawy do Wiednia (EIC Polonia i EIC Sobieski) również rozpoczęły kursy. Tego samego dnia uruchomiono skład IC Silesia ze stolicy do Ostrawy oraz IC Cracovia z Pragi do Krakowa. Ponadto z Wiednia do Katowic będzie można podróżować pociągiem IC Moravia, a z Grazu do Przemyśla pociągiem IC Porta Moravica. Połączenie Ostrawy z Przemyślem zapewni TLK Galicja.