Koronawirus. Niemcy wprowadzą obowiązkowe testy dla podróżnych

– Mamy strategię obchodzenia się z krajami ryzyka. Wprowadzono obowiązek kwarantanny. Kto przybywa z terenów ryzyka, musi odbyć dwutygodniową kwarantannę. Ma do tego dojść obowiązkowe testowanie albo przed wyjazdem, albo po przyjeździe do Niemiec dokonywane w ciągu 72 godzin w placówce podlegającej właściwemu dla danej osoby urzędowi zdrowia lub władzom, które badanie zlecają – mówił Jens Spahn w niemieckiej telewizji publicznej ARD.

Spahn tłumaczył, że aby swobodnie wjechać do kraju, trzeba będzie udowodnić otrzymanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. W przeciwnym razie przyjezdni będą zobowiązani do tego, aby udać się na kwarantannę. Apelował także do osób przebywających obecnie na wakacjach o rozsądne postępowanie i stosowanie się do zasad bezpieczeństwa sanitarnego.