Wakacje 2020. W Wilnie można odpocząć od koronawirusa. "Czekaliśmy na turystów z Polski"

W piątek, 24 lipca, znalazłem się w Wilnie, do którego dostałem się samolotem z Gdańska z przesiadką w Warszawie. Na lotnisku zarówno pasażerowie, jak i obsługa mieli maseczki, cały port lotniczy był obwieszony broszurami, z których biły grubą czcionką informacje dotyczące obostrzeń, zaleceń i nakazów dotyczących aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie Litwy. Trudno się było wczuć w wakacyjny klimat. Zastanawiałem się, czy podobna atmosfera będzie panować w hotelu oraz na terenie miasta. Jedak szybko się przekonałem, że napięta atmosfera panuje wyłącznie na terenie portu lotniczego.

Litwini swobodniej podeszli do kwestii pandemii, co związane jest ze stosunkowo niewielką liczbą przypadków zachorowań na COVID-19 w tym kraju. Koronawirusa wykryto tu u ok. 2 tys. osób, dotychczas 80 pacjentów zmarło. Kwarantanna została zniesiona 17 czerwca. Premier Saulius Skvernelis. Ogłaszając jej koniec, powiedział: "sytuacja epidemiologiczna na Litwie jest i będzie stale monitorowana i jeśli się pogorszy, zmienione zostaną zasady i wymagania". Mijają tygodnie, a obostrzenia nie zostały zaostrzone. Wręcz przeciwnie – są coraz bardziej łagodzone.