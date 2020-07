Koronawirus. Pod blokiem w Łowiczu rozstawili namiot do przeprowadzania testów na COVID-19

"Byłam tam wczoraj i spojrzałam przez okno w tamtą stronę. Namiot rozstawili tuż za siatką. Obok stoi biała 'budka', z której o 9:00 każdego dnia wychodzi człowiek w kombinezonie i robi ludziom testy" – pisze Marlena, czytelniczka WP Turystyka. W liście do naszej redakcji nie kryje zaskoczenia. Nie widziała wcześniej takiego punktu z bliska. Jak sama przyznaje, kiedy to zobaczyła, przeszły ją dreszcze.

COVID -19 - testy pod oknem

"Trudno mi sobie wyobrazić, jak dzień w dzień ustawiają się tam samochody, po czym zakryty od stóp do głów pan zagląda przez szybkę z patyczkiem w ręku i robi test na COVID" – czytamy.

Marlena uważa jednak, że to nie zrobiłoby na niej takiego wrażenia, jak właśnie widok pustego namiotu. "Wyobraźnia pracuje. Szczerze, to ja bałam się nawet tam podchodzić. To znaczy, oczywiście mam świadomość, że wszystko jest tam dezynfekowane, ale jakieś obawy zawsze są…" – dodaje.