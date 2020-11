Wyspy Kanaryjskie. Nowe przepisy dotyczące testów na obecność koronawirusa

Wyspy Kanaryjskie – testy na koronawirusa

Turyści nie będą musieli okazywać testu na lotnisku, a dopiero po przybyciu do "licencjonowanego obiektu noclegowego", czyli hotelu, hostelu, apartamentu czy gospodarstwa agroturystycznego. Co w przypadku osób, które nie zrobią badania lub zgubią jego wynik? Nie zostaną wpuszczone do obiektu noclegowego i będą skierowane do ośrodka zdrowia, przychodni czy laboratorium, gdzie na własny koszt będą musiały się przebadać na obecność COVID-19. Gdyby się okazało, że wynik jest pozytywny, turystę czeka kwarantanna.