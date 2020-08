Koronawirus. Zakaz lotów. Na liście wakacyjne kierunki: Hiszpania, Malta i Chorwacja

Nowe, które miało wejść w życie 26 sierpnia, zaniepokoiło Polaków. Na liście znajdowała się m.in. Hiszpania, w której przebywa obecnie masa turystów z naszego kraju. Rząd podjął więc decyzję o przesunięcie terminu nowego rozporządzenia, by umożliwić im powrót do domu w ostatnich dniach wakacji. Fajnie, ale nie dla tych, którzy planowali urlop po sezonie. Bo zakaz i tak wejdzie w życie.

Zakaz lotów do 46 państw

Zakaz lotów pokrzyżował plany

Ci, którzy planowali urlop po sezonie mają teraz problem. - Chociaż loty do Barcelony mam na połowę września, to już dostałam wiadomość, że są odwołane. jestem załamana - napisała przez platformę dziejesie.wp.pl nasza czytelniczka. - Nigdy nie jeżdżę na wakacje latem, bo nie lubię tłumów. Czekałam na wrzesień i teraz mam problem, ale coś wymyślę. Pokój wynajęty, plany zrobione, więc nie odpuszczę.

Zakaz lotów nie oznacza, że na urlop do krajów objętych zakazem nie można polecieć wcale. Jeśli bardzo zależy nam na wakacjach na hiszpańskim czy chorwackim wybrzeżu, to mamy dwie opcje. Rozporządzenie dotyczy tylko bezpośrednich lotów, dlatego na miejsce można dolecieć z przesiadkami lub pojechać samochodem. Choć oczywiście w wielu przypadkach może to być bardziej kosztowne i zająć dużo więcej czasu, ale jednak jest to realne.