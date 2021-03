Kosmiczny hotel. Projekt rodem z filmów SF stanie się rzeczywistością?

Plany budowy hoteli poza Ziemią ogłaszano w ostatnich latach kilkukrotnie i najczęściej były to szalone wizje projektantów, którzy nawet nie mieli odpowiednich funduszy, żeby zbudować małą bezzałogową rakietę. Jednak czy tym razem mamy do czynienia z realnym pomysłem? Założyciele Orbital Assembly Corporation (OAC) przekonują, że tak.

Pokój w hotelu z widokiem na Ziemię

Co dziś wiadomo na temat hotelu, a w zasadzie stacji kosmicznej, nazwanej Voyager? Będzie to wielki pierścień o średnicy 200 metrów i wadze 2,5 tys. ton. Przestrzeń przeznaczona dla gości będzie dzielić się na 24 identyczne moduły mieszkalne - każdy o długości 20 metrów i średnicy 12 metrów. To pozwoliłoby na jednoczesne pomieszczenie od 316 do 440 gości jednocześnie w zależności od ostatecznej konfiguracji.