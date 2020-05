ME Dubai. Powstał długo wyczekiwany hotel projektu Zahy Hadid

Jak wyjaśnia portal "PropertyDesign", projekt Opus, w którym mieści się hotel ME Dubai, to w rzeczywistości dwa osobne wieżowce, które łączą się w całość - przybierając formę sześcianu. Spięto je u podstawy czteropiętrowym atrium, a także połączono asymetrycznym, trzypiętrowym łącznikiem o szerokości 38 m, znajdującym się 71 m nad ziemią.

Firma wyznaje zasadę "Zero Waste"

W hotelu znajdują się 74 pokoje, jest też 19 ociekających luksusem apartamentów. Goście mają do dyspozycji salę fitness o pow. 650 m kw., liczne restauracje, kawiarnie i bary. Obiekt oferuje również sale konferencyjne.

Właściciel ME Duabi stawia na ekologię. Dlatego np. w pokojach nie znajdziemy plastikowych butelek. Zastąpiono je wielorazowymi pojemnikami ze stali nierdzewnej, a dozowniki do wody pitnej rozmieszczono w całym obiekcie. Nie ma bufetów, w których najczęściej marnuje się dużo jedzenia – firma większą uwagę przykłada do kompostowników. W celu oszczędzania energii, czujniki w całym budynku automatycznie dostosowują wentylację i oświetlenie w zależności od obłożenia hotelu.