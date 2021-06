Kosmos. Pozdrowienia z Czerwonej Planety

Rozwój technologiczny szedł w parze z rosnącym doświadczeniem, co w latach 60. XX wieku zaowocowało zadowalającym stanem szczegółowego monitoringu planety prowadzonego przez dziesiątki automatycznych sond. To był dopiero początek fascynującej podróży, która ostatecznie doprowadziła do bieżących wypraw rozpoznawczych, dzięki którym możemy z bliska przyjrzeć się tej niesamowitej planecie.