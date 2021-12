Krasnale, gwarki i pofajdok. Oto turystyczne symbole polskich miast

Skąd wzięły się krasnoludki we Wrocławiu? Wersji jest kilka, jednak według najpopularniejszej ma to być nawiązanie do lat 80. XX wieku i Pomarańczowej Alternatywy. Ruch w pokojowy sposób walczył z absurdami ówczesnych czasów - malując na miejskich murach krasnala w pomarańczowej czapce.