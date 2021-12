Najpiękniejsze zabytki na Szlaku Architektury Drewnianej

To spokojna wieś szczycąca się naprawdę niezwykłym zabytkiem, jakim jest kościół św. Michała Archanioła. Budowla powstała prawdopodobnie pod koniec XV wieku, a wzniesiono ją bez użycia gwoździ - belki zostały ułożone na zrąb, wzmocniono je drewnianymi kołkami. To, co naprawdę zachwyca turystów, kryje się jednak w środku.