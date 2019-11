KresyŚwiata: Kim Dzong Un jest w kleszczach. Musi słuchać się innych

Cały czas myśląc o dyktatorze myślimy że tak naprawdę tylko On rządzi tym krajem A jakie Naprawdę na ile On rządzi koreą Północną A na ile Inne fakty Jestem pewien że On musi pogodzić interesy różnych Tam są różne gry Amister są Partia I każda z tych grup ma jakiś swój interes On musi Odpowiednio tym wszystkim manewrować Żeby każda z tych grup była zadowolona i żeby państwo funkcjonowało tak jak w To to nie jest tak Tupnie nóżką i tak Wszystkie wszystkie decyzje wszyscy muszą mu się podporządkować tylko musisz przekonywać tak No na pewno musi w jaki sposób wziąć to Te wszystkie organy ze sobą po prostu współdziałamy i żeby to W mogą normalnie funkcjonować Pewne jest że Tam niejeden pewnie wojskowy Ma chrapkę na torze Czy chociażby czy są tacy generałowie którzy by chcieli Zagrozić Stąd były wcześniejsze te czystki na początku władzy Jakim Różni generałowie znikali email Napisał No i to wynikało z tego No zastępował Stare kadry Na swoimi ludźmi żeby was Sprawniej rządzisz W krajach autorytarnych No wiem że to brzmi trochę brutalnie ale To wygląda Nie będę nikogo W sprawie Wybiela No ale tak funkcjonują tak jest