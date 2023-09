"Król Artur" uczynił z Gdańska stolicę polskich sportów plażowych. To jedyny taki stadion w Polsce

Artur Siódmiak to bohater słynnego pojedynku z Norwegami podczas mistrzostw świata w 2009 r., po którym Polacy awansowali do półfinału. Na 9 sekund przed końcem meczu z własnej połowy oddał do pustej bramki decydujący rzut na 31:30. To wtedy kibice nazwali go Królem Arturem. Dziś króluje na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Tam działa Energa Stadion Letni, który od ośmiu już lat przyciąga miłośników sportu.