Królewski Sztokholm dla oszczędnych. Zwiedzamy stolicę Szwecji

Sztokholm jest miastem pełnym turystycznych atrakcji. Jak zaplanować wycieczkę śladami królów Szwecji i przy okazji nie wydać zbyt wiele?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Sztokholm to miasto, które trzeba zobaczyć (Pixabay.com)

Zacznijmy od tego, że nie jest to zadanie łatwe. Stolica Szwecji, podobnie jak wszystkie miasta skandynawskie, do tanich nie należy. Na każdym kroku przekonujemy się, że czyste uliczki, zadbane budynki, luksusowe restauracje oraz hotele nie biorą się znikąd. Czy prawdziwego podróżnika może to jednak zniechęcić do zwiedzenia miasta? Przecież nie ma to jak wyzwanie!

Dostać się do Sztokholmu Jak najtaniej i najszybciej trafić do stolicy Szwecji? Dawniej najlepszym sposobem był samochód lub autokar oraz prom przez Bałtyk. Obecnie wydaje się to droga mało komfortowa, a długi czas jej trwania wymusza na nas poniesienie dodatkowych kosztów. Zdecydowanie najszybciej i najtaniej dotrzemy do Sztokholmu samolotem. Port lotniczy Sztokholm-Arlanda regularnie przyjmuje loty z Polski. Przelot z Warszawy trwa niecałe dwie godziny, oszczędzimy więc czas i pieniądze w stosunku do tradycyjnego środka transportu.

iStock.com Podziel się

Nocleg i komunikacja Zapomnijmy o hotelach. Nawet te trzygwiazdkowe mocno obciążą naszą kieszeń (300-600 zł). Zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiązanie stanowią hostele. Nocleg tutaj będzie kosztował od 100 do 200 zł, w zależności od wielkości pokoju i liczby osób. Podróżując z grupą znajomych lub rodziną warto także sprawdzić ofertę mieszkań do wynajęcia, np. na portalu Airbnb.

Jeśli chodzi o komunikację miejską, najlepszym rozwiązaniem jest metro. To nie tylko szybki środek transportu – stacje metra w Sztokholmie są do tego pomysłowo zaprojektowane. Aby skorzystać z komunikacji miejskiej w stolicy Szwecji, trzeba posiadać specjalną kartę – "SL Access Card". Koszt jej wyrobienia nie przekracza co prawda równowartości 10 zł, jednak doładowanie okazuje się już o wiele droższe – to wydatek od 50 zł wzwyż.

Najtańszą opcją poruszania się po Sztokholmie jest komunikacja piesza. Zresztą, jeśli interesują nas przede wszystkim zabytki, odległości do pokonania nie będą wielkie. Stolica Szwecji zapewnia kapitalną infrastrukturę, tak dla kierowców, czy rowerzystów, jak i dla pieszych. W sezonie letnim dobrym pomysłem jest rower – liczne ścieżki pozwalają na dwóch kółkach wygodnie zwiedzić całe miasto.

Miasto na wyspach Sztokholm został założony w 1253 roku. Sama nazwa miasta pochodzi od dwóch słów – stock (pień) i holm (wyspa). Zwłaszcza to ostatnie zyskało z czasem dodatkowe znaczenie. Obecnie stolica Szwecji rozpościera się aż na 14 wyspach, otoczona zaś jest archipelagiem kolejnych 20 tysięcy wysp.

Droga do dzisiejszej świetności Sztokholmu była długa. W 1525 roku, po licznych wojnach Szwecji z sąsiadami, miasto opanował Gustaw I Waza, który koronował się tutaj na króla Szwecji. Przez następne kilkaset lat Królestwo Szwecji stało się sławne nie tylko jako centrum handlu, ale też dzięki potężnej flocie wojennej i armii, której nie wahało się użyć przeciw swoim sąsiadom.

Sztokholm po 1525 roku nigdy nie został zniszczony w wyniku działań wojennych (choć armie duńskie i rosyjskie bywały blisko jego murów). W zasadzie od czasu wielkiego pożaru w 1697 roku stolica Szwecji uniknęła większych strat. Dzięki temu turysta może dziś oglądać w Sztokholmie wiele pięknych zabytków w nienaruszonym stanie.

Zwiedzanie miasta Już na samym początku pobytu w mieście warto kupić kartę miejską (Stockholm Pass – można ją zamówić online). Umożliwi nam ona wstęp do zabytków i muzeów Sztokholmu. Cena za jeden dzień korzystania z karty wynosi ok. 63 Euro.

Zwiedzanie zaczynamy od Starego Miasta ("Gamla stan"). Ta historyczna dzielnica Sztokholmu położona jest na czterech wyspach – Stadsholmen, Riddarholmen, Strömsborg i Helgeandsholmen. Znajduje się tutaj bardzo dużo zabytków, które warto zobaczyć. Oto kilka z nich:

- Zamek Królewski ("Kungliga Slottet"). Budowa rezydencji królów Szwecji trwała prawie 70 lat i została zakończona w 1770 roku. Jego barokowa bryła skrywa w sobie ponad 600 komnat oraz 7 pięter. Dla zwiedzających otwarto pomieszczenia apartamentów, Bibliotekę, Arsenał, Zbrojownię oraz muzeum Trzech Koron. Ponieważ dzieje Polski oraz Szwecji często splatały się, znajdziemy tu wiele ciekawostek na temat historii naszego kraju.

- Budynek Parlamentu ("Riksdagshuset"). Choć szwedzki parlament ma jedną z najdłuższych historii w Europie, jego neoklasycystyczny budynek jest zdecydowanie młodszy (budowę zakończono w 1905 roku). Dlaczego warto go odwiedzić? Choćby po to, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje parlament jednego z najbogatszych krajów na świecie.

- Stary Rynek ("Stortorget"). To miejsce pełne kolorowych kamieniczek, przypomina trochę gdański rynek. Nie przypadkowo, tak w Gdańsku, jak i w Sztokholmie okres świetności handlowej miasta przypadał na XVI i XVII wiek. Kamienice, które zachowały się do dziś w nienaruszonym stanie, są pomnikiem bogactwa ówczesnych szwedzkich kupców.

- Kościół św. Mikołaja, zwany też Wielkim Kościołem ("Storkyrka"). Najstarszy, liczący sobie ponad 700 lat, kościół w Sztokholmie. Jego wnętrze przez stulecia obserwowało najważniejsze uroczystości religijne w kraju. Gratką dla zwiedzających są tutaj dzieła sztuki, m.in. pochodząca z XV wieku rzeźba "Święty Jerzy ze smokiem".

- Akademia Szwedzka ("Svenska Akademien"). Założona w 1786 roku przez króla Gustawa III, mieści się w klasycystycznym budynku Sztokholmskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Co roku zgłaszane są tutaj nominacje do Literackiej Nagrody Nobla. Znajduje się tu również Muzeum Alfreda Nobla. Odwiedzając je, dowiemy się więcej na temat fundatora jednej z najbardziej prestiżowych nagród na świecie.

Shutterstock.com Podziel się

Muzea Oprócz Starego Miasta, miłośnicy historii znajdą w Sztokholmie kilka muzeów, które warto odwiedzić:

- Muzeum Vasa ("Vasamuseet"). Położone na wyspie Djurgården. Jego główną atrakcją jest ekspozycja okrętu "Vasa" z XVII wieku. Zatonął on w 1628 roku, zaraz po wyjściu z portu. Obecnie, podniesiony z dna i odrestaurowany, daje wyjątkową okazję doświadczenia historii, przejścia się po pokładzie galeonu i podziwiania kunsztu jego konstruktorów.

- Muzeum Armii ("Armémuseum"). Zdobywca nagrody najlepszego muzeum w Szwecji w 2005 roku. Choć Szwecja ostatnią wojnę stoczyła ponad 200 lat temu, wcześniej był to kraj bardzo "zaczepny" wobec sąsiadów. Muzeum posiada liczne eksponaty z czasów wojen polsko-szwedzkich, tj. chorągwie, działa oraz broń białą.

Odpoczynek Na zakończenie zwiedzenia możemy zajrzeć do "Östermalms Saluhall" w dzielnicy Östermalmstorg. Jest to jedna z najpiękniejszych hal targowych w Europie. Turyści z całego świata zajeżdżają tutaj, by spróbować owoców morza, a także szwedzkiej odmiany sushi.

Można tu również zakupić tradycyjną szwedzka czekoladę. To idealny prezent dla przyjaciół i bliskich z naszej wizyty w Sztokholmie.

Artykuł powstał przy współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT