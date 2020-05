Krupówki zapełniają się pomału turystami. Śmietniki już wypełnione po brzegi

W majówkę Krupówki świeciły pustkami. Z relacji "Tygodnika Podhalańskiego" dowiadujemy się, że w ten weekend sytuacja nieco się zmieniła... i to niekoniecznie na lepsze.

Turyści powracają na Krupówki

Pogoda dopisuje, hotele i sklepy otwarte. Czy zachęciło to turystów, by odwiedzić Podhale po izolacji społecznej? Okazuje się, że tak. I choć restauracje mogą serwować tylko dania na wynos, odwiedzającym to nie przeszkadza. Konsumują posiłki na ławkach, a kosze stojące obok toną w śmieciach. Ten dramatyczny obraz widnieje na nagraniu, który udostępnił "Tygodnik Podhalański" w mediach społecznościowych.