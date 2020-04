Koronawirus nie odstrasza turystów. Niepokojący widok w Tatrach

20 kwietnia zniesiono zakaz wstępu do parków narodowych. Wszystkie zostały ponownie otwarte, jednakże nie wszystkie w całości. Tatrzański Park Narodowy udostępnił zwiedzającym wejście do dolin reglowych: Doliny Białego, Doliny Strążyskiej, Doliny za Bramką, Ku Dziurze.

Mimo to nadal obowiązuje stosowanie się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia tj. unikania koncentracji w tych miejscach i zachowywania należytych odstępów. Władze parku zapewniają także, że infrastruktura jest dezynfekowana.

Tatrzański Park Narodowy znowu przyciąga turystów

Ostatnie zdjęcia pokazują, że niewielu Polaków stosuje się do powyższych zaleceń. Ruch w Tatrzańskim Parku Narodowym jest duży i ciężko zachować odpowiednie odległości. Na fotografiach, które pojawiły się na fanpage'u "Aktualna sytuacja w Tatrach" widać również, że zwiedzający nie mają maseczek. Według panujących obostrzeń w lesie nie muszą ich nosić. Jednakże wątpliwe jest to, czy bezpieczeństwo przy takim ruchu zostaje zachowane.

"Zdajemy sobie sprawę z dobroczynnych właściwości przebywania na świeżym powietrzu, ale trzeba pamiętać, że TPN jest parkiem szczególnym. W pogodny weekend w Tatry przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi, co w obecnej sytuacji może sprzyjać niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Zachowanie bezpiecznych odległości, unikanie kontaktu może okazać się bardzo trudne" – głosił komunikat opublikowany 21 kwietnia na profilu parku.

Jak widać, turyści nie wzięli go sobie do serca i tłumnie ruszyli do lasu.