La Ghriba, pielgrzymka i tysiące wiernych w tunezyjskim raju

Pod ścianą ktoś sprzedaje lody i przekąski, zaraz obok można kupić sobie biżuterię na pamiątkę. Komercjalizacja i świętość razem. Pośrodku placu ustawione są ławki, z których pielgrzymi mogą oglądać to, co dzieje się na scenie. Wyśpiewywanie modlitw to jedno. Najważniejsza w ceremonii zamknięcia pielgrzymki do La Ghriby jest licytacja korony z menary. W tym roku cena sięgnęła aż 11 tys. dinarów tunezyjskich, co w przeliczeniu daje prawie 15 tys. zł. Symbolicznie korona trafia do rodziny, która wygrała licytację, a pieniądze wpłacane są na synagogę.