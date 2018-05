Lazurowe Wybrzeże. Każda licząca się gwiazda miała tu willę lub zacumowany jacht

W latach 60. i 70. XX wieku Lazurowe Wybrzeże było ulubionym miejscem wypoczynku biznesmenów, modelek, artystów i bogaczy z całego świata. Dziś za urlop w tym miejscu zapłacisz mniej niż 500 zł.

Lazurowe Wybrzeże przyciąga urokliwym klimatem, przepięknym kolorem morza, ale także licznymi wydarzeniami znanymi na całym świecie. Trwający właśnie Festiwal w Cannes to tylko jedna z kilku legendarnych imprez. Grand Prix Formuły 1 w Monako to także znak rozpoznawczy Cote d’Azur.

Cannes

Cannes to miasto znane na całym świecie z festiwalu filmowego, który w tym roku odbywa się od 8 do 19 maja. W tym czasie kipi tu od atrakcji. Koncerty, imprezy i oczywiście pokazy filmowe - to standardowy obraz miasta w maju.

Charakterystyczny pałac Festiwalowy zdobi w tym czasie czerwony dywan. W jego pobliże turystów przyciąga także aleja gwiazd, z odciskami dłoni znanych ludzi ze świata filmu.