Liberec – co zobaczyć w jednym z najpiękniejszych czeskich miast?

Najszybciej jest dostać się do Liberca samochodem. Miasto to można odwiedzić na przykład w drodze do czeskiej stolicy – Pragi. Poza tym, do Liberca regularnie kursują pociągi ze Szklarskiej Poręby. Najkorzystniejszy cenowo jest bilet EuroNysa, który jest tani i dodatkowo umożliwia podróżowanie po całym regionie, w Czechach i w Polsce.

Ze względu na to, że Liberec położony jest niedaleko granicy polsko-czeskiej, jest to miasto, do którego można wybrać się na weekendową wycieczkę. Nie oznacza to jednak, że podczas dłuższego pobytu w Libercu nie będzie co robić. Co trzeba koniecznie zobaczyć w Libercu?