List ukryty w butelce. Dryfował w wodach Bałtyku przez 90 lat

8 lipca 1929 r. Erich Sanitter wrzucił do wody wiadomość zamkniętą w butelce. Wyłowiono ją dopiero pod koniec 2019 r. Jeden z rybaków nalazł ją w sieci rybackiej i odłożył na półkę w domu. Zainteresowała się nią jego siostra.

- Mój brat "złapał" tę butelkę w sieci w czasie połowu na Zalewie Wiślanym. Postawił na półce w domu. Stała tak chyba z miesiąc. Brat widział, że tam jest list, jednak nie zdecydował się otworzyć przesyłki – mówiła w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim". - Musiałam to zrobić ja. Byłam bardzo ciekawa, co to za wiadomość - tłumaczyła.