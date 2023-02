Lodowa chmura na Śnieżce. "Jak wam się podoba?"

Efekt Mpemby - zaobserwowany w Tanzanii

Choć zdolność ciepłej cieczy do szybszego zamarzania obserwowano już wieki temu, to pogłębione badania na temat tego zjawiska podjęto dopiero w XX wieku. Erast B. Mpemba, uczeń szkoły średniej, zaobserwował w 1963 r., że podgrzana mieszanina do lodów zamarza szybciej niż schłodzona.